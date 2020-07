Consument betaalt door corona minder vaak met contant geld

Consumenten betalen minder vaak met cash en vaker contactloos in Nederland sinds de uitbraak van het coronavirus. Dat meldt De Nederlandsche Bank op basis van data.

Contant afrekenen bereikte half april een dieptepunt, toen nog maar 13 procent van de betalingen met cash werd voldaan. Eind juni was dat percentage naar 23 gestegen. Voor de uitbraak van het coronavirus werd 30 procent van de betalingen gedaan met biljetten en muntgeld.

Maatregelen van banken hebben contactloos betalen makkelijker gemaakt. Zo hebben Nederlandse banken de limieten voor contactloos betalen verhoogd waardoor consumenten minder vaak hun pincode hoeven in te toetsen.

Begin maart daalde ook het aantal betalingen en de waarde van die betalingen fors. In april begonnen consumenten toch weer meer uit te geven. Dit herstel was zo sterk dat in mei de totale waarde van de betalingen van consumenten aan de kassa en in webwinkels weer op hetzelfde niveau lag als in dezelfde maand vorig jaar. In juni lag die totale waarde van de betalingen zelfs 15 procent hoger.