Constructief telefoontje China en VS

Handelsvertegenwoordigers van de Verenigde Staten en China hebben zaterdag een „constructief” gesprek gehad over de eerste fase van de handelsdeal die momenteel wordt uitonderhandeld. Dat liet het Chinese ministerie van handel weten na afloop van het telefoontje.

Het gesprek vond plaats op het hoogste niveau. Namens China was vicepremier en toponderhandelaar Liu He erbij betrokken en van Amerikaanse zijde handelsgezant Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin.

Donderdag liet economieadviseur van het Witte Huis Larry Kudlow al weten dat de onderhandelingen in de laatste fase waren aanbeland. Er zouden dagelijks videoconferenties plaatsvinden met China, maar hij benadrukte wel dat er nog altijd geen akkoord was.

Trump kondigde enige tijd geleden al aan dat er overeenstemming was bereikt over een eerste deel van een akkoord met China. Peking was minder stellig en sindsdien gaan de onderhandelingen verder. Nieuws over de onderhandelingen wordt op de financiële markten nadrukkelijk gevolgd. De uitspraken van Kudlow zorgden vrijdag voor optimisme onder beleggers en recordstanden op Wall Street.

Na het aantreden van Donald Trump als president in de Verenigde Staten is het land in een handelsoorlog verzeild geraakt met China. Beide landen sloegen elkaar daarbij met importheffingen om de oren. Voor 15 december staan nieuwe Amerikaanse tarieven op Chinese producten gepland. China wil dat die van tafel gaan en dat eerdere heffingen worden teruggedraaid. Verder spelen Amerikaanse landbouwproducten een grote rol in de handelsoorlog.