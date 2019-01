Constantijn twijfelt over StartupDelta

Prins Constantijn twijfelt of hij na juli nog ambassadeur wil zijn voor StartupDelta. Dat zei hij tegen ICT-tijdschrift Computable. De prins is deze zomer drie jaar het gezicht van de belangenvereniging voor Nederlandse start-ups, maar vindt dat de overheid te weinig voor dergelijke startende ondernemingen doet.

„Ik ga alleen door als de ambitie voor StartupDelta vanuit de overheid en andere partijen een stuk hoger wordt”, zei Constantijn op techbeurs CES in Las Vegas. „Nu proberen we met minimale middelen maximaal te presteren, maar als je claimt de eerste te willen zijn in Europa, dan moet je meer doen.”

Vanuit de overheid komt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in het voorjaar met plannen voor de periode tot eind 2020. De prins houdt daarom nog een slag om de arm. „Als het start-upbeleid serieus en ambitieus is, er mandaat is en de organisatie goed wordt opgezet om de doelstellingen te bereiken met een goed budget, dan wil ik het wel doen.”