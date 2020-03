Constantijn roept bedrijven op facturen te blijven betalen

Prins Constantijn vindt dat de coronacrisis bedrijven niet ontslaat van de verplichting om rekeningen op tijd te betalen. Op Twitter roept de prins bedrijven op facturen op tijd te voldoen en het goede voorbeeld te volgen van een ondernemer die zich voorneemt om iedere maandag al zijn leveranciers te betalen.

„De neiging op de meeste financiële afdelingen zal zijn om betalingen van uitstaande rekeningen uit te stellen”, vermoedt Constantijn. „Dit is funest voor zzp’ers, mkb, start-ups. Draag bij en betaal je rekeningen!”

Constantijn is de speciale gezant van de start-upsector in Nederland en daarmee het gezicht van Techleap. Die organisatie zet zich in voor investeringen in start-ups.