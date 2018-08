ConocoPhillips sluit akkoord met Venezolanen

ConocoPhillips heeft een akkoord gesloten met het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA over een schadevergoeding wegens de eerdere nationalisatie van olieprojecten in het Zuid-Amerikaanse land. De Venezolanen betalen het Amerikaanse oliebedrijf 2 miljard dollar plus rente.

ConocoPhillips claimde het geld wegens de nationalisering van zijn olieprojecten in het Zuid-Amerikaanse land door toenmalig president Hugo Chavez in 2007. Een arbitragecommissie van de Internationale Kamer van Koophandel wees in april ConocoPhillips een miljardenvergoeding toe. Daarop legde dat bedrijf beslag op bezittingen van PDVSA op de Nederlandse Antillen, inclusief de olieraffinaderij op Curaçao. Die beslaglegging is nu beëindigd

PDVSA erkent de uitspraak van de Internationale Kamer van Koophandel nu. Het staatsoliebedrijf betaalt binnen negentig dagen een eerste tranche van 500 miljoen dollar.