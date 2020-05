Congresleden willen Amazon-topman Bezos onder ede horen

Het Amerikaanse Congres heeft Jeff Bezos, de topman van Amazon, opgeroepen om onder ede tekst en uitleg te geven over de bedrijfsvoering bij de webwinkelreus. Volksvertegenwoordigers willen hem aan de tand voelen over mogelijk concurrentievervalsing door het techbedrijf

De commissie voor toezicht op de rechtspraak van het Huis van Afgevaardigden heeft Bezos een brief gestuurd met de oproep. Als hij daar geen gehoor aan geeft, kan hij een dagvaarding verwachten.

Amazon wordt al lange tijd in verband gebracht met concurrentievervalsing. Aanleiding om Bezos te verhoren is een recent artikel van The Wall Street Journal. De zakenkrant schreef dat Amazon data misbruikt van externe ondernemers die hun waren via webwinkels van Amazon verkopen. Het bedrijf zou bepaalde informatie hebben gebruikt voor de ontwikkeling van vergelijkbare, concurrerende producten.

Als het artikel blijkt te kloppen, zou dat in tegenspraak zijn met eerdere verklaringen van Amazon onder ede. Tijdens een verhoor in juli ontkende de hoofdjurist van het bedrijf nog bedrijfsgevoelige informatie van externe verkopers te gebruiken.