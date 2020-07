Congres VS ziet marktdominantie vier techreuzen bevestigd

De topmannen van de vier tech- en internetreuzen Apple, Amazon, Facebook en Google hebben zich tijdens een hoorzitting van een speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden verdedigd tegen beschuldigingen van marktdominantie en oneerlijke concurrentie.

Er staat veel voor hen op het spel: de hoorzitting dient om nieuwe regels voor de industrie voor te bereiden. In een vraag-en-antwoordsessie hadden de Democraten hun pijlen vooral gericht op de bazen van Facebook en Amazon, Mark Zuckerberg en Jeff Bezos.

Bezos werd overladen met vragen over of Amazon gegevens evalueert van retailers die goederen verkopen op het Amazonplatform, om ze vervolgens te beconcurreren met eigen aanbiedingen. De Amazonbaas zei dat er interne regels bestaan om dat tegen te gaan, maar hij kon niet garanderen dat ze nooit zijn geschonden.

Bij Facebook lag tijdens het verhoor van Zuckerberg de focus op de overname van het Instagram en de WhatsApp. Lid van het Huis van Afgevaardigden, Joseph Neguse, liet Zuckerberg zeggen dat Instagram en WhatsApp niet alleen het aanbod van het onlinenetwerk aanvulden, maar ook concurrenten waren van Facebook. Dat kan nog relevant zijn in het kader van het mededingingsrecht.

Apple-baas Tim Cook kreeg in vergelijking met Zuckerberg en Bezos minder lastige vragen. De commissieleden waren vooral bezorgd over de vraag of Apple ontwikkelaars van andere apps op zijn downloadplatform benadeelt en hen om te veel informatie vraagt.

Tijdens de hoorzitting werd al snel duidelijk dat de Republikeinen hun tijd vooral gebruiken om hun bewering naar voren te brengen dat onlinebedrijven conservatieve opvattingen onderdrukken. Dat is ook wat president Trump herhaaldelijk beweert. Op Twitter dreigde hij presidentiële decreten tegen technologiebedrijven in te zetten als het Congres niet hard genoeg optreedt.

Prullenbak

Zo werd Google-topman Sundar Pichai door Republikein Greg Steube gevraagd waarom zijn campagnemails bij zijn eigen vader in de prullenbak van Gmail belanden. Congreslid Jim Jordan vroeg Pichai om de verzekering dat het internetbedrijf de Democratische presidentskandidaat Joe Biden niet zal helpen.

De vier topmanagers zijn vanwege de coronacrisis via videoconferentie verbonden met de ruimte waarin de hoorzitting van de commissie wordt gehouden. De techbazen moesten verzekeren dat ze geen hulp van medewerkers kregen terwijl ze werden ondervraagd.

Het onderzoek richt zich op de enorme omvang van de ondernemingen die ervan verdacht worden hun machtspositie in de sector en in de media te verstevigen door kleinere concurrenten te benadelen of uit te schakelen. De juridische ‘antitrust’ subcommissie van het Huis vraagt zich ook af of deze eventuele oneerlijke concurrentie consumenten schade berokkent.

De voorzitter van de commissie, Democraat David Cicilline, zei na afloop dat de verklaringen van de vier topmannen hun vermoedens bevestigen. „Wat we tijdens de hoorzitting van de getuigen hoorden, bevestigde het bewijs dat we het afgelopen jaar hebben verzameld”, vertelde Cicilline.