Congres- en vergadercentra’s openen voorzichtig hun deuren

Evenementencentra beginnen weer voorzichtig met evenementen, als vanaf maandag bijeenkomsten tot dertig personen weer zijn toegestaan. Hotelketen Postillion Hotels organiseert daags na die versoepeling van de regels een congres „het eerste 1,5 metercongres van Nederland”. Congrescentrum RAI Amsterdam verwacht deze zomer evenementen voor maximaal honderd personen te organiseren, maar rendabel is het allemaal nog niet.

Een groep van twintig kopstukken uit de sector komt dinsdag bijeen in het Postillion-hotel in Amsterdam, waarbij een grote ronde tafel voor voldoende afstand moet zorgen. Via livestreams naar twee andere hotels doen daar nog eens groepen van twintig personen mee. De discussies zullen gaan over de manieren waarop de zakelijke evenementen weer kunnen plaatsvinden in coronatijden.

De versoepeling die maandag ingaat, biedt voor Postillion Hotels zelf amper soelaas. De zes hotels, die algauw 12.000 vierkante meter tellen, richten zich voornamelijk op congressen of grote vergaderingen. In dat licht zijn bijeenkomsten van een paar dozijn mensen niet rendabel, stelt topman Erik-Jan Ginjaar. „Het is een druppel op de gloeiende plaat.”

Ginjaar hoopt dan ook vurig dat de overheid het idee van maximumaantallen groepen loslaat, en per locatie controleert of evenementen volgens de RIVM-richtlijnen mogelijk zijn. Gebeurt dit niet, „dan wordt juni een heel harde maand”. „Dan komt een aantal bedrijven in zwaar weer en is het ontslagveld niet te overzien”, zegt hij.

De Postillion-topman somt een aantal maatregelen op waarmee zijn zes hotels evenementen wil organiseren die ‘coronaproof’ zijn. Zo wijzen stickers bezoekers op de juiste looprichting en worden stoelen en tafels op voldoende afstand geplaatst. Ook krijgen gasten een soort boardingtickets om binnen te komen. Die maken het mogelijk om in de gaten te houden hoeveel mensen er in één ruimte zijn.

Ook voor RAI Amsterdam zijn bijeenkomsten van maximaal dertig personen „niet bijster interessant”, erkent een woordvoerder. Het 115.000 meter tellende congrescentrum was vorig jaar nog goed voor 1,6 miljoen bezoekers, maar heeft sinds de sluiting op 23 maart tal van grote en kleine evenementen moeten schrappen of verzetten.

Als vanaf 1 juli groepen tot maximaal honderd personen bijeen mogen komen, ziet RAI Amsterdam al meer mogelijkheden, hoewel niet zozeer commercieel van aard. „Kleinere evenementen zijn lastig om rendabel te krijgen, maar het biedt wel de kans om proeven te doen. Dan kijken we vooral naar de werking van onze protocollen”, aldus de zegsman.”Dat helpt al wel, maar het is niet hoe we het graag zien. Met bijeenkomsten tot honderd personen bereiken we bij lange na niet het potentieel van wat wij op een veilige en verantwoorde manier kunnen bieden.”