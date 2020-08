Congolese centrale bank verdubbelt rente

De centrale bank van de Democratische Republiek Congo is met draconische maatregelen gekomen om de inflatie te bestrijden. De monetaire beleidsmakers in het Afrikaanse land hebben hun belangrijkste rentetarief dit weekend meer dan verdubbeld, van 7,5 procent tot 18,5 procent. Eerder dit jaar werd de rente nog verlaagd om de impact van de coronacrisis te beperken.

Congo kampt met een sterk opgelopen inflatie. Mogelijk stijgen de consumentenprijzen in het voormalige Zaïre dit jaar met meer dan 20 procent. Wat meespeelt is dat de Congolese regering voornamelijk financiële reserves in dollars heeft, terwijl de overheid toch in Congolese franken uitgeeft. Dit systeem zet de koers van de frank flink onder druk.

Torenhoge inflatie is in meer Afrikaanse landen een probleem. In Zimbabwe is de inflatie inmiddels opgelopen tot meer dan 800 procent, kwam dit weekend naar voren uit maandcijfers van het Zimbabwaanse statistiekbureau. Dat betekent dat producten daar ruim negen keer duurder zijn dan een jaar terug.

In Zimbabwe is sprake van grote voedsel- en brandstoftekorten, waardoor de inflatie er al langer erg hoog is. Daarbij spelen er in het land al jaren problemen rond de eigen munteenheid. Na een eerdere hyperinflatie besloot Zimbabwe in 2009 zelfs af te stappen van de eigen munt, en in plaats daarvan buitenlandse munten tot geldig betaalmiddel te maken. Vorig jaar werd de Zimbabwaanse dollar opnieuw ingevoerd, maar tot een stabiele eigen munt heeft dit nog niet geleid.