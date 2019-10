Concrete aanpak stikstof laat op zich wachten

Het kabinet en de provincies geven uiterlijk 1 december „nadere duidelijkheid” over de precieze aanpak van het stikstofprobleem.

Dat liet minister Schouten donderdag weten na een „goed en constructief gesprek” met provinciebestuurders.

De minister presenteerde eerder deze maand een soort blauwdruk waar de provincies hun vergunningenbeleid op konden baseren. Dat was nodig omdat de Raad van State eind mei korte metten maakte met het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS lag tot dan toe aan de basis van de verstrekking van vergunningen voor activiteiten die leiden tot het neerslaan van stikstof (depositie) in kwetsbare natuurgebieden.

Boerenprotesten

De beleidsregels waar de provincies vorige week mee kwamen, stuitten met name in de landbouw op veel verzet. Onder druk van massale boerenprotesten trok een aantal provincies kort voor en na het weekeinde de aangekondigde maatregelen weer in.

Volgens Schouten is de kwestie „te ingewikkeld” om meteen tot een kant-en-klare oplossing te komen. „We hebben vandaag een uur gesproken”, benadrukte zij na afloop van het overleg met de provincies. „Ik ben de meest ongeduldige persoon in Den Haag op dit moment. Tegelijkertijd wil ik dat alles wat we doen ook zorgvuldig is.”

De bewindsvrouw zei tegen het ANP dat ze er samen met de provincies „naar streeft” overal hetzelfde beleid toe te passen, om een lappendeken aan regels te voorkomen. Uitgangspunt blijft dat de stikstofdepositie in de natuur moet dalen. Daarnaast moet de aanpak zorgen voor „een duidelijk perspectief” voor alle sectoren, doordat weer vergunningen kunnen worden verleend die voor de rechter overeind blijven.

Verscheidene partijen in de Tweede Kamer dringen aan op haast, zodat een einde komt aan de onzekerheid voor bedrijven. Maar het kabinet wil niet over één nacht ijs gaan. Bij de coalitiepartijen viel al eerder te beluisteren dat eerst de kosten en baten van alle mogelijke maatregelen in kaart worden gebracht, waardoor er maanden overheen kunnen gaan voordat per gebied en per project duidelijk is wat er moet gebeuren.

Debat

De Tweede Kamer debatteerde donderdag over de stikstofproblematiek. Kamerleden drongen bij minister Schouten aan op duidelijkheid. „Er is vandaag ongelofelijk veel onduidelijk gebleven”, vatte PvdA-Kamerlid William Moorlag het urenlange debat samen.

Schouten wees op de complexiteit van het vraagstuk. Ze zei dat het bij stikstof niet zozeer om de uitstoot aan de bron gaat, maar om de neerslag ervan in kwetsbare natuurgebieden. „Als je een maatregel neemt, hoeft die in zichzelf dus nog helemaal geen effect te hebben. Het probleem is niet „met één grote klap op te lossen”, aldus de bewindsvrouw van de ChristenUnie.

Krimp veestapel

Coalitiepartijen VVD en CDA lagen in het debat onder vuur vanwege hun standpunt dat er geen gedwongen sanering van de veehouderij moet komen. „Ik ga geen gedwongen krimp van de veestapel meemaken”, aldus CDA-Kamerlid Jaco Geurts.

GroenLinks-leider Jesse Klaver riep het kabinet op de provincies, die over veruit de meeste vergunningen gaan, de ruimte te geven om „te doen wat nodig is”, ook als de coalitiepartijen het daar niet mee eens zijn. Waar Klavers partij landelijk in de oppositiebankjes zit, is zij wel vertegenwoordigd in acht van de twaalf provinciebesturen.