„Concern achter Ultimate Fighting naar beurs”

Entertainment- en marketingconcern Endeavor, onder meer eigenaar van het Ultimate Fighting Championship (UFC), wil naar de beurs. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

De gang naar de beurs zou mogelijk ergens in de tweede helft van dit jaar plaatsvinden. Endeavor is volgens de krant vorig jaar gewaardeerd op ongeveer 4 miljard dollar. Het bedrijf was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Endeavor verzekerde zich eerder van honderden miljoenen dollars aan financiering uit Saudi-Arabië, maar besloot daar zelf van af te zien in verband met de ophef rond de op de Saudische ambassade in Istanbul vermoorde journalist Jamal Khashoggi.

UFC, dat een paar jaar geleden in handen kwam van Endeavor, is de grootste mixed-martial-artsorganisatie ter wereld. De vechtersbond was eerder deze week nog in het nieuws door kooivechter Conor McGregor. Die grofgebekte Ier, bekend van zijn veelbekeken duels en gewelddadige escapades buiten de ring, kondigde aan een punt te zetten achter zijn roerige sportcarrière.