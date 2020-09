Computerbeveiliger McAfee gaat opnieuw naar de beurs

Computerbeveiligingsbedrijf McAfee maakt zich op voor een nieuwe beursgang. De onderneming heeft documenten ingediend voor een notering op de Amerikaanse beurs Nasdaq. Zij voegt zich daarmee bij een keur aan bedrijven die de afgelopen tijd de sprong naar de aandelenmarkten maakten.

Het in het San Jose, Californië, gevestigde McAfee biedt voor 100 miljoen dollar aan aandelen aan, zo valt op te maken uit het prospectus. Maar mogelijk verandert die omvang nog.

McAfee werd in 1987 opgericht door naamgever John McAfee. Voorheen richtte het bedrijf zich op beveiligingssoftware voor pc’s en servers. De laatste jaren richt het zich ook op de cloud, geholpen ook door de nodige overnames.

Chipfabrikant Intel kocht McAfee in 2011 voor bijna 8 miljard dollar en haalde de onderneming daarmee van de beurs. Maar de aankoop bleek een sof, en in 2016 werd een meerderheidsbelang verkocht aan de private investeerder TPG. Ook investeerder Thomas Bravo heeft momenteel een belang in het bedrijf.

McAfee behaalde tot eind juni een winst van 31 miljoen dollar op een omzet van 1,4 miljard dollar. Dat was in de vergelijkbare periode een jaar eerder een verlies van 146 miljoen dollar op bijna 1,3 miljard dollar aan opbrengsten.