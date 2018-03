„Communicatie ING dom maar niet schadelijk”

Communicatie- en merkexperts noemen de communicatie van ING rond de voorgenomen salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers „dom” en „niet handig”. Toch verwachten ze dat het geen langetermijneffecten zal hebben voor het merk ING.

„De timing was verschrikkelijk dom, twee weken voor de verkiezingen”, zegt Anton Gouman van communicatiebureau Puntkomma. De manier waarop ING de loonsverhoging heeft ingetrokken, is ook niet slim volgens Gouman. „Jeroen van der Veer moet zich kwetsbaar opstellen en zijn fout toegeven in een interview. Nu dempen ze de ophef met een persbericht waarin staat dat ze nadenken over een alternatief. Dan heb je het echt niet begrepen.”

„Hoe ze dit aangepakt hebben is pr-technisch niet handig”, zegt ook merkexpert Rob van Benthem van Kantar Millward Brown. „Maar per saldo valt het voor het merk ING waarschijnlijk mee. Dit stormpje waait weer over. Nu is ING aan de beurt, volgende keer weer ABN AMRO of Rabobank, dat is het beeld bij veel mensen.”