Commissie: toezicht op accountants moet veel efficiënter

De wettelijke controle door accountants op de boekhouding van bedrijven schiet nog altijd tekort. Dat komt mede doordat toezichthouders te weinig zicht hebben op de kwaliteit van de controles. Daar moet eerst verandering in komen, onder meer door duidelijke kwaliteitsnormen en een strakkere regie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Dat adviseert een commissie die op verzoek van minister Wopke Hoekstra (Financiën) onderzocht heeft hoe de kwaliteit van de accountantscontroles kan worden verbeterd. De grote accountantskantoren liggen al jaren onder een vergrootglas na een reeks grote schandalen, zoals de geruchtmakende boekhoudfraude bij supermarktconcern Ahold, het faillissement van installatiereus Imtech en de grote financiële problemen van woningcorporatie Vestia.

Hoekstra had de commissie ook gevraagd te kijken of het wenselijk is de controle- en advieswerkzaamheden van accountantsorganisaties helemaal van elkaar te scheiden. Sinds 2013 is het al verboden beide diensten tegelijk te verlenen aan hetzelfde bedrijf. Dat moet voorkomen dat een firma in de verleiding komt een oogje toe te knijpen bij de controle van de boeken, om kans te maken op lucratieve adviescontracten.

De commissie komt op dat vlak nog niet met concrete voorstellen maar beveelt nader onderzoek aan. Daarbij moeten ook ervaringen bij buitenlandse firma’s worden meegenomen. Verder staat in het rapport dat meer wetenschappelijk onderzoek nodig is naar de kwaliteit van - en kwaliteitsverschillen tussen - accountants.