Commissie onderzoekt accountancysector

De accountancysector wordt opnieuw onder de loep genomen. Een onafhankelijke door de minister van Financiën ingestelde commissie gaat kijken hoe de kwaliteit van wettelijke controles door accountants kan worden verbeterd. Begin 2020 wordt een advies verwacht.

Onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wijst uit dat er veel zaken spelen die het op de juiste manier nalopen van de jaarrekening bij bedrijven in het geding kunnen brengen. Het gaat zowel om de vraag van de markt als om de wijzes waarop het verdienmodel en het bedrijfsmodel zijn ingericht.

De accountant wordt nu bijvoorbeeld betaald door de onderneming waarvan hij de boeken controleert. Mogelijk is hij daardoor geneigd minder streng te controleren. De afgelopen jaren zijn er ook diverse grote rechtszaken geweest waarin de rol van een accountant ter discussie werd gesteld.

Bestuurder Gerben Everts van de toezichthouder legt uit: „De accountancysector ondergaat de laatste jaren een aantal noodzakelijke hervormingen en zet verbeterstappen. Om echt toekomstbestendig te worden, is verder onderzoek nodig naar de onderliggende kwetsbaarheden in de structuur van de sector.”

Het is erg belangrijk voor bijvoorbeeld beleggers, banken en leveranciers dat informatie over de financiële prestaties van ondernemingen juist, volledig en getrouw is. Onbetrouwbare cijfers en onvoldoende kwaliteit van wettelijke controles kunnen volgens de waakhond leiden tot verkeerde investeringsbeslissingen. Dat kan uiteindelijk banen, spaargeld en pensioenen op het spel zetten.