Commissie kraakt toezicht op accountancy

Het toezicht op accountancykantoren is niet goed geregeld. Zo zijn de organisaties NBA en SRA naast toezichthouders ook belangenbehartigers van accountantskantoren. Dat zorgt voor een onwenselijke situatie, schrijft de vorig jaar ingestelde Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) in een tussentijds rapport.

Volgens de commissie, die nagaat hoe de kwaliteit accountantssector beter kan, is er ook te veel versplintering in het toezicht. In Nederland zijn daar drie partijen verantwoordelijk voor: de AFM, NBA en SRA. Die drie waakhonden hebben elk hun eigen invalshoek. Het zou daarom beter zijn één toezichthouder in te stellen voor accountants met voldoende financiële armslag.

Grote accountantskantoren liggen onder een vergrootglas na een reeks grote schandalen. Zo speelde bij het faillissement van installatiereus Imtech en de grote financiële problemen van woningcorporatie Vestia gebrekkig toezicht op de financiële verslaglegging een belangrijke rol. Minister Wopke Hoekstra gaf vorig jaar een onafhankelijke commissie de opdracht de branche te onderzoeken.