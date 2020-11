Commissie EU-parlement steunt benoeming Elderson in ECB

De benoeming van de Nederlander Frank Elderson als directielid van de Europese Centrale Bank (ECB) is een stap dichterbij. De economische en monetaire commissie van het Europees Parlement geeft een positief advies. Eind deze maand stemt het voltallige parlement.

De commissie, waar onder meer Caroline Nagtegaal (VVD) en Paul Tang (PvdA) lid van zijn, stemde met 33 voor, 21 tegen en 3 onthoudingen over de beoogde benoeming per 15 december voor acht jaar. Het positieve advies is volgens ingewijden een verrassing omdat het parlement al jaren pleit voor meer vrouwen in topfuncties bij de ECB.

Elderson, nu directeur bij De Nederlandsche Bank, zei maandag op een video-hoorzitting van het parlement zich als directielid van de ECB „sterk te zullen inzetten” voor een betere man-vrouwverhouding bij de bank in Frankfurt zelf en bij de nationale toezichtautoriteiten.