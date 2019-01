„Commissarissen ING moeten daad stellen”

De raad van commissarissen van ING zou vrijwillig een deel van zijn beloning op moeten geven als symbolische daad. Dat zegt vakbond FNV als reactie op het schrappen van de bonussen door de bank. ING deed dat als gevolg van de megaschikking in het witwasschandaal.

Dat er daardoor geen bonussen zijn voor het gewone personeel dat met de hele zaak niets van doen had, terwijl de commissarissen niets inleveren, noemt bondsbestuurder Gerard van Hees „stuitend”. Volgens hem is de raad van commissarissen „heel sturend” geweest in de zaak.

Van Hees roept daarom ING-voorzitter Hans Wijers op om een deel van zijn beloning aan een goed doel te geven. „Laat zien dat je je verantwoordelijkheid neemt als voorzitter en stel een symbolische daad. En roep je commissieleden op om jouw voorbeeld te volgen.” Wijers krijgt volgens FNV jaarlijks meer dan 100.000 euro voor zijn werkzaamheden voor ING.