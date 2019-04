Commerzbank kijkt in herfst naar strategie

Commerzbank gaat mogelijk in het najaar zijn strategie wat veranderen. Dat zei topman Martin Zielke in een gesprek met de Duitse krant Handelsblatt, enkele dagen nadat een mogelijke fusie tussen het financiële concern en Deutsche Bank spaak was gelopen.

Dat is niet omdat er geen vertrouwen is in de huidige strategie, zo benadrukt de topman. In de herfst loopt de „gebruikelijke strategiecyclus” af en zal worden bekeken of deze aangescherpt of versterkt moet en kan worden. „We hebben nu een werkende strategie. De fusie met Deutsche Bank is niet onderzocht omdat we niet meer in deze strategie geloven”, aldus Zielke.

De bestuurder haalt ook goed nieuws uit de geklapte gesprekken met Deutsche Bank. „We krijgen veel steun van klanten en de solidariteit onder het personeel is groot. Dat geeft ons de wind in de rug en dat momentum willen we gebruiken”, aldus Zielke.

Commerzbank en Deutsche Bank stopten vorige week hun gesprekken over een samengaan. Het samenvoegen van de twee grootbanken zou te ingewikkeld zijn. Ook speelden volgens de twee instellingen reorganisatiekosten en bijkomende kapitaaleisen een rol bij het besluit. Voor Commerzbank is een buitenlandse overname mogelijk. Naar verluidt hebben ING en het Italiaanse UniCredit interesse getoond in de tweede hypotheekverstrekker van Duitsland.