Commerzbank belooft betere tijden

Commerzbank heeft zijn nettowinst in het afgelopen kwartaal gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder. De tweede bank van Duitsland presteerde evenwel beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht en het bedrijf voorspelt bovendien groei in het nieuwe jaar. Over 2018 wil de bank ook weer dividend gaan uitkeren.

Dat laatste lijkt een signaal dat de forse ingrepen bij het financiële concern voor een ommekeer zorgen. Commerzbank is momenteel bezig met een ingrijpende reorganisatie, waarbij duizenden banen worden geschrapt. Onder de streep hield de bankkolos 90 miljoen euro over, tegen 182 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2016. De baten zakten daarnaast van 2,4 miljard naar 2,2 miljard euro.

In 2009 moest de bank nog van de ondergang worden gered door de Duitse overheid met een miljardeninjectie. Commerzbank kreeg er afgelopen kwartaal verder 52.000 nieuwe klanten bij. Dat was wel de kleinste klantenaanwas sinds de bank zestien maanden terug zijn nieuwe strategie presenteerde.