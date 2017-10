Comeback McDonald’s houdt aan

McDonald’s heeft afgelopen kwartaal opnieuw meer klanten in zijn restaurants mogen verwelkomen. De fastfoodketen toont daarmee aan dat de comeback die drie maanden geleden werd ingezet na jaren van krimp geen incident was.

De verkopen van winkels in eigen land land die vorig jaar ook al open waren stegen met 6 procent. De totale omzet daalde echter in vergelijking met een jaar eerder met 10 procent tot 5,8 miljard dollar. Dat had te maken met de verkoop van zaken in China aan franchisers.

Door die verkoop pakte de winst juist een stuk hoger uit met 1,9 miljard dollar. Dat is 48 procent meer dan een jaar eerder.

McDonald’s begon onder topman Steve Easterbrook in 2015 aan een offensief om de fastfoodreus uit het slop te trekken. Dat deed hij onder meer door ontbijtmenu’s in de Verenigde Staten de hele dag beschikbaar te stellen en met kortingsacties. Ook voerde hij kostenbesparingen en een kwaliteitsslag door.