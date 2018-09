Comcast hoogste bieder op mediabedrijf Sky

Het Amerikaanse kabelbedrijf Comcast heeft zaterdag het hoogste overnamebod uitgebracht op het Britse media- en telecombedrijf Sky. De kabelreus bood zaterdag in de laatste ronde 29,7 miljard pond (38,8 miljard dollar) in een veiling die vrijdag begon.

De andere bieder was Rupert Murdochs 21st Century Fox. Beide ondernemingen waren al lange tijd verwikkeld in een overnamestrijd om Sky. Fox had al 39 procent van Sky in handen, maar Comcast bood meer. Het bod van de kabelreus komt neer op 17,28 pond per aandeel vergeleken met 15,67 pond van Fox.

Het gebeurt niet vaak dat een dergelijke veiling wordt ingezet om een overnamestrijd van deze omvang te beslechten. De Britse overnamewaakhond Takeover Panel zag de veiling na overleg met alle partijen echter als beste oplossing.

Dankzij veel nieuwe klanten en goede zaken is Sky steeds aantrekkelijker geworden als overnamedoelwit. De omzet van Sky kwam het afgelopen jaar uit op 13,6 miljard pond, een stijging van 5 procent. De nettowinst steeg met 18 procent tot 815 miljoen pond. Het aantal betalende klanten steeg met meer dan een half miljoen tot een goede 23 miljoen.

Sky heeft als grote aanbieder van betaaltelevisie het leeuwendeel van zijn activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Comcast zal met Sky ’s-werelds de grootste aanbieder van betaaltelevisie worden met ongeveer 52 miljoen klanten.

De aandeelhouders van Sky zullen nog moeten instemmen met het overnamebod. Ze hebben tot 11 oktober de tijd om hun aandelen aan te bieden.