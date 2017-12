College Style maakt doorstart, winkels weer open

College Style heeft een nieuwe eigenaar. De op 28 november failliet verklaarde modeketen maakt een doorstart met zeker tien van de twaalf winkels. Driekwart van het personeel krijgt het aanbod om bij College Style te blijven werken. Dat heeft curator Leonard Boender vrijdag laten weten.

De winkels van College Style, die sinds het faillissement gesloten waren, gaan zaterdag weer open.

De nieuwe eigenaar wil voorlopig anoniem blijven. Volgens de curator is hij zelf ook actief in de kledingbranche. „Hij kent de doelgroep en respecteert de gevoelens die daar leven. Hij gaat in beginsel op dezelfde voet verder. Dat betekent dat de naam College Style behouden blijft en bijvoorbeeld ook dat de winkels op zondag gesloten blijven”, zegt Boender.

Rechtbank verklaart College Style failliet

De overeenkomst is donderdag laat op de avond tot stand gekomen. Een deel van het personeel had toen al te horen gekregen dat ze waarschijnlijk per 1 januari op straat zouden staan. Terwijl de andere helft van het personeel bij elkaar was om dezelfde boodschap te krijgen, kwam het alsnog tot een doorbraak.

Volgens de curator waren er meerdere belangstellenden om College Style over te nemen. „Ik heb de biedingen afgewogen tegen de optie om zelf de voorraad uit te verkopen. Uiteindelijk is de nu gesloten overeenkomst de beste voor de crediteuren, het personeel en de klanten.”

Boender zegt onder de indruk te zijn gekomen van de betrokkenheid van de achterban bij College Style. „Klanten belden mij op en vroegen of ik mijn uiterste best wilde doen om de winkels open te houden. Ook de familie Roukens (oprichters en eigenaars van College Style, red.) heeft zich daar sterk voor gemaakt. Dat gaf uiteindelijk de doorslag voor de transactie met de nieuwe eigenaar.”

„Jongere koopt geen rok van 80 euro”

Voormalig directeur Jan Roukens blijft de nieuwe eigenaar voorlopig bijstaan. Hij laat in een reactie weten verwonderd te zijn. „Ik was er vast van overtuigd dat het goed zou komen met College Style maar dat vertrouwen werd de laatste dagen wel op de proef gesteld. Hem komt alle eer toe.”

Roukens verwacht dat het bedrijf straks weer renderend zal zijn. Onder de nieuwe eigenaar profiteert College Style van een stuk schaalvergroting, waardoor overheadkosten lager zijn en voordeliger kan worden ingekocht. Wat de overname voor de formule van het modebedrijf betekent, is aan de nieuwe eigenaar. „Ik heb hem geadviseerd meer te focussen op ons label Emma. Dat is het meest succesvol.”

Kledingketen College Style vraagt faillissement aan