Colgate-Palmolive boert goed met spuitjes tegen rimpels

Het Amerikaanse consumentengoederenconcern Colgate-Palmolive profiteerde het afgelopen kwartaal van zijn crèmes en spuitjes tegen rimpels. Met name de huidverzorgingstak zorgde voor een groot deel van de groei. Andere divisies waar onder meer shampoo en tandpasta toe behoren presteerden ook goed in de periode.

De producent van consumentenproducten voerde zijn omzet op met 5,5 procent vergeleken met een jaar eerder, tot dik 4 miljard dollar. Zo’n 2 procentpunt van die groei kwam op het conto van cosmeticaonderdeel Filorga. Colgate-Palmolive kocht dat bedrijf in de zomer vorig jaar. Filorga biedt crèmes, serums en middelen tegen huidveroudering aan. Twee jaar terug bracht het bedrijf een nieuwe lijn op de markt met huidvullers met hyaluronzuur.

Topman Noel Wallace was verder heel tevreden over de prestaties van de tandpastaportefeuille. De eigenaar van tandpastamerken Colgate en Elmex en mondspoelmiddel Meridol hield vast aan zijn marktaandeel van ruim 40 procent in de wereldwijde markt voor tandpasta.