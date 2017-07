Cognacverkoop Azië stuwt omzet Rémy Cointreau

Rémy Cointreau heeft goede zaken gedaan met de verkoop van cognac in Azië. De Franse producent van cognacs en likeuren zag mede daardoor zijn omzet in het afgelopen kwartaal met 8 procent stijgen tot ruim 240 miljoen euro. Analisten rekenden gemiddeld op een stijging met 5,1 procent.

Het afgelopen boekjaar werd ook al geprofiteerd van de cognacconsumptie in China. Nu benadrukte de onderneming ook de goede verkopen in Singapore en verbeteringen in Japan. De totale verkoop van cognac van het merk Rémy Martin steeg met 19 procent, waar analisten uitgingen van 14 procent.

Vorige maand verhoogde Rémy Cointreau zijn winstverwachtingen voor de komende jaren. Het bedrijf benadrukte die voorspelling nu bij zijn kwartaalcijferpresentatie.