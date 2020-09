Coca-Cola stopt met gebruik van nieuw plastic voor flessen

Coca-Cola stopt in Nederland met het gebruik van nieuw plastic bij de vervaardiging van flessen. Daarmee is Nederland het tweede land waar de frisdrankmaker zijn petflessen van 100 procent gerecycled plastic maakt. Zweden was het eerste land ter wereld waar het bedrijf een dergelijke stap zette.

In eerste instantie worden de kleine flesjes alleen nog maar van hergebruikt plastic gemaakt. Bij de grote flessen wordt dit proces volgend jaar gestart. Volgens Coca-Cola wordt met het hergebruik jaarlijks meer dan 10.000 ton nieuw plastic bespaard. Daarnaast levert de ommezwaai volgens de onderneming een CO2-besparing op van 21 procent per jaar op de plastic flessen.

Coca-Cola beloofde eerder om in 2023 minimaal de helft van het materiaal dat wordt gebruikt voor alle petflessen te laten bestaan uit gerecycled plastic. Tegen 2030 moet voor de verkoop van elke verpakking een blikje of fles worden ingezameld en gerecycled.