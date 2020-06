Coca-Cola schort reclames op social media voor een maand op

Coca-Cola heeft vrijdag (lokale tijd) aangekondigd alle reclames op alle social media voor ten minste 30 dagen te schrappen om een statement te maken tegen racisme op dit soort platforms.

„Er is geen plaats voor racisme in de wereld en er is geen plaats voor racisme op sociale media”, zei James Quincey, CEO van de wereldwijde frisdrankengigant, in een zeer korte verklaring.

Hij eiste dat social media, die ook door andere merken worden geboycot om hen te dwingen meer te doen tegen haatberichten, meer „transparantie en verantwoording” moeten tonen. Coca Cola zal deze pauze gebruiken om „de balans op te maken van (zijn) advertentiestrategie en te kijken of herzieningen nodig zijn”, aldus Quincey.

Coco-Cola is een van de beroemdste merken ter wereld en geeft jaarlijks enorme bedragen uit aan advertenties.