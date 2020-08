Coca-Cola biedt 4000 werknemers vertrekregeling aan

Frisdrankmaker Coca-Cola biedt werknemers in Noord-Amerika een vrijwillige vertrekregeling aan. De onderneming staat voor veranderingen bij zijn frisdranktak en een banenreductie is onderdeel van de strategie.

In de regeling is plek voor minstens 4000 medewerkers. In eerste instantie gaat het om werknemers in de VS, Canada en Puerto Rico. Ook in andere landen zullen regelingen worden getroffen. Het bedrijf berekent 350 tot 550 miljoen dollar kwijt te zullen zijn aan ontslagvergoedingen. Coca-Cola sluit ontslagen ook niet uit.

De frisdrankmaker heeft zijn strategie afgestemd op de steeds grotere vraag naar gezondere drankjes. Verder is het bedrijf onderwerp van gesprek in de milieudiscussie over wegwerpflesjes. Die stelt Coca-Cola en sectorgenoten voor uitdagingen.