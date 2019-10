Coalitiepartijen botsen bij landbouwbegroting

Tijdens het eerste deel van de landbouwbegroting, afgelopen woensdag, waren de spanningen in de coalitie op dit dossier merkbaar. CDA en VVD kwamen in botsing met coalitiepartner D66.

Nadat Tjeerd de Groot (D66) minister Carola Schouten had gevraagd wanneer er een drijfmestverbod komt, interrumpeerde Jaco Geurts (CDA) met een „dienstmededeling.” „Ik accepteer niet dat er een drijfmestverbod komt.” VVD’er Helma Lodders wilde weten hoe De Groot dacht „boeren en tuinders mee te krijgen in een andere richting” als hij zich richt op verboden.

Het gekibbel tussen de coalitiepartijen leidde bij Laura Bromet (GroenLinks) tot de vraag of het beeld bij kringlooplandbouw wel eenduidig is in de coalitie.

Chris Stoffer (SGP) probeerde De Groot te verleiden tot steun voor zijn voorstel om de prijzen van vliegtickets te verhogen en de opbrengsten in innovatie in de landbouw te steken. De D66’er vond het een sympathiek idee, maar zegde geen steun toe.

Ook de twijfel over het rekenmodel van het RIVM kwam terug in het debat. Lodders kondigde aan deze donderdag een motie in te dienen over metingen.

Vraagtekens

Schouten, die woensdag geen spreektijd had, reageerde buiten het debat op de vraagtekens die diverse partijen bij het model plaatsen. Volgens de bewindsvrouw is er geen andere, laat staan betere manier om te bepalen wie verantwoordelijk is voor de neerslag van stikstof in de natuur, dan de rekenmethode van het RIVM.

Schouten heeft naar eigen zeggen al eerder aangegeven dat zij kijkt of het model kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door meer data uit meer meetpunten toe te voegen. Maar het valt volgens haar ministerie niet te verwachten dat dit de uitkomsten ingrijpend zal veranderen.

Modellen waarmee het RIVM berekeningen over stikstof maakt, zijn voortdurend in ontwikkeling. Momenteel is de onzekerheidsmarge van de cijfers gemiddeld zo’n 30 procent, zei RIVM-onderzoeker Addo van Pul woensdag tegen het ANP. „Er kunnen lokaal uitschieters zijn tot 70 procent.”

Een groot voordeel van rekenmodellen is dat je er toekomstverwachtingen mee kunt opstellen, zegt Van Pul. „Met alleen metingen kun je nooit vooruitkijken.” Dat wil niet zeggen dat het RIVM alleen op de modellen vertrouwt. Het instituut meet doorlopend allerlei chemische stoffen in de lucht, waaronder stikstof. „Het model volgt die metingen.”