Coalitie Handel Anders! wil eerlijker en duurzamer handelsbeleid

De coalitie Handel Anders! pleit voor een eerlijker en duurzamer handelsbeleid, waarbij de rechten van bijvoorbeeld mens, dier en milieu zwaarder wegen dan de belangen van multinationals. Daarvoor worden donderdag verschillende beleidsvoorstellen gedaan. Handel Anders! bestaat uit onder meer vakbond FNV, onderzoeksorganisatie SOMO en de milieu- en mensenrechtenorganisaties Milieudefensie en Both ENDS.

De publicatie van Handel Anders! in Nieuwspoort in Den Haag wordt bijgewoond door onder andere oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk en FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga. Het gaat om voorstellen op het gebied van bijvoorbeeld klimaat. Zo zou de Europese Unie het voortouw moeten nemen door het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken met een pakket aan maatregelen. Dat kan onder meer door het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen en het invoeren van CO2-heffingen.

Daarnaast moet eerlijke handel leiden tot een gelijk speelveld, zodat schendingen van arbeidsrechten niet tot concurrentievoordelen leiden. Wat landbouw betreft worden voorstellen gedaan die leiden tot eerlijke prijzen aan boeren en consumenten, waaronder marktbescherming en het aanpakken van de marktmacht van industrie en detailhandel. Verder moeten ontwikkelingslanden de ruimte krijgen om hun economie naar eigen inzicht te ontwikkelen, zegt de coalitie.

Ook wil Handel Anders! een fundamentele hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) voor eerlijkere handel. Daarbij is een prominente rol weggelegd voor de VN-organisatie UNCTAD, die handel bevordert vanuit een ontwikkelingsperspectief. Ook moet de internationale arbeidsorganisatie ILO meer bevoegdheden krijgen in de besluitvorming over mondiale handelsregels.

„Het is hoog tijd voor een nieuw handelsbeleid. Beleid dat wereldwijd rechten van mensen zwaarder weegt dan de winsten van multinationals; dat een duurzame en sociale economie op een hoger plan zet dan korte termijn aandeelhouderswaarde. Vandaag geven wij als Handel Anders! Coalitie een realistisch, duurzaam en eerlijker alternatief op het huidige handelsbeleid”, zegt vicevoorzitter Elzinga van FNV.