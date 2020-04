CO2-uitstoot Rotterdamse industrie verder omlaag

De industrie in de omgeving van Rotterdam dringt zijn CO2-uitstoot stapsgewijs terug. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam is de uitstoot vorig jaar voor het derde jaar op rij gedaald.

Er werd 3,8 procent minder CO2 uitgestoten dan in het jaar ervoor. In 2016 was nog sprake van een piek in de Rotterdamse emissie. Toen werden diverse nieuwe kolencentrales in gebruik genomen, terwijl de oude ook nog operationeel waren. Sinds 2016 is de uitstoot met meer dan 17 procent afgenomen.

De verdere verbetering in 2019 was vooral te danken aan de verschuiving in de elektriciteitsproductie van kolencentrales naar gasgestookte centrales. Wel ging de CO2-uitstoot in de raffinagesector wat omhoog.

Enerzijds komt dat laatste omdat enkele raffinaderijen in de jaren ervoor deels stil lagen voor onderhoud. Anderzijds is de productie van schonere brandstoffen toegenomen, zo legt het havenbedrijf uit. Schonere brandstoffen zorgen voor een betere luchtkwaliteit, maar het maken ervan vergt meer energie.

Het streven in Rotterdam is om stapsgewijs toe te werken naar een CO2-neutrale haven en industrie in 2050. Daarvoor werkt het havenbedrijf samen met bedrijfsleven en overheid aan een reeks projecten. Denk hierbij aan de benutting van restwarmte voor woningbouw en kassen, het opwekken van groene stroom, de productie van blauwe en groene waterstof en zaken als chemische recycling.