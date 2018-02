CO2-uitstoot licht gedaald

De CO2-uitstoot in Nederland is in het vierde kwartaal 2,2 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De daling was grotendeels te danken aan de zachtere winter. Als die buiten beschouwing wordt gelaten blijft een daling van 0,2 procent over, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De zachtere winter zorgde voor een lager gasverbruik voor de verwarming van huizen en kantoren. Ook de verminderde inzet van steenkool door energiebedrijven ten opzichte van een jaar eerder maakte verschil. Bij verbranding van steenkool komt relatief gezien meer broeikasgas vrij dan bij verbranding van aardgas.

De daling van de CO2-uitstoot werd bewerkstelligd in tijden dat de economie juist harder ging draaien. Het bruto binnenlands product steeg in dezelfde periode met 2,9 procent.

De landbouw, industrie, delfstoffenwinning en bouw stootten gezamenlijk meer CO2 uit. Dat kwam vooral op het conto van de chemische basisindustrie en de petrochemische industrie. Olieraffinaderijen daarentegen produceerden fors minder en veroorzaakten daardoor ook minder uitstoot.

Ook de transportsector blies meer vervuilende stoffen de lucht in. De totale emissies van de transport stegen met 3 procent, vooral doordat er meer vrachtwagens op de weg waren en meer vliegtuigen vlogen.