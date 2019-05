CO2-uitstoot in Europese Unie omlaag

De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in de Europese Unie is vorig jaar met 2,5 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van voorlopige cijfers over het broeikasgas.

De statistici geven niet aan waar de daling door komt. Wel wijzen ze op het effect dat import en export op de cijfers kunnen hebben. Zo wordt geïmporteerde energie niet meegeteld in de totale CO2-emissies van het importerende land, maar geldt dat niet voor import van brandstoffen, zoals kolen of gas.

In Nederland daalde de CO2-uitstoot met 4,6 procent. Slechts vier landen noteerden grotere reducties: Portugal deed het op dat vlak het best met een reductie van 9 procent, voor Bulgarije, Ierland en Duitsland. Acht lidstaten zagen hun uitstoot juist toenemen. Koploper was Letland dat 8,5 procent meer CO2 uitstootte.