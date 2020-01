CNV wil snel duidelijkheid over Philips-fabriek in Drachten

Vakbond CNV wil op korte termijn overleg met Philips, dat de bond verraste met de aankondiging dat het van zijn divisie voor huishoudelijke apparaten af wil. CNV wijst erop dat dit mogelijk gevolgen heeft voor de werknemers van de Philips-scheerapparatenfabriek in Drachten. „De belangen in Friesland zijn groot. Het gaat toch om pakweg 2000 banen in die regio”, zegt vakbondsbestuurder Arjan Huizinga in een reactie.

Philips neemt 12 tot 18 maanden de tijd om de huishoudelijke apparaten-divisie te ontvlechten van zijn andere divisies. Het bedrijf wil zich louter concentreren op de zorgtechnologiekant.

Volgens CNV houden zich wereldwijd ongeveer 6000 werknemers bezig met de productie van onder meer airfryers en koffiezetapparaten. Onduidelijk is nog of de productielocatie en het onderzoeks- en ontwikkelcentrum in Drachten onderdeel zullen uitmaken van de ophanden zijnde verkoop. Daarover wil CNV dus snel duidelijkheid.