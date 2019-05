CNV wil grens stellen aan arbeidsmigratie

De Nederlandse overheid moet de arbeidsmigratie gaan beperken. Hiervoor pleit CNV. Volgens de vakbond is het stellen van een grens aan de instroom van werknemers uit andere Europese landen in bepaalde sectoren noodzakelijk om het draagvlak voor Europa te behouden.

CNV wijst er onder meer op dat de lonen in Nederland nu kunstmatig laag blijven, omdat werknemers uit het buitenland tegen een minimaal loon kunnen worden ingezet. Daarnaast kampen Oost-Europese landen als gevolg van het vrije verkeer van werknemers in Europa met leegloop en personeelstekorten. Een ander issue vormen kwesties als wanpraktijken, onderbetaling en misstanden op de werkvloer.

De vakbond pleit er daarom voor dat de overheid een vergunningseis per sector instelt voor arbeidsmigranten. "Het mag voor werkgevers alleen nog maar vanzelfsprekend zijn arbeidsmigranten aan te nemen als er een schreeuwend tekort aan personeel is in hun sector, als er nog niet veel arbeidsmigranten werken en als de loongroei redelijk is", aldus CNV- voorzitter Arend van Wijngaarden.