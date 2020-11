CNV: Werkgevers wassen en stomen gebruiken corona voor slecht bod

Werkgevers in de textielverzorging, wasserijen en stomerijen, gebruiken de coronacrisis als excuus om een slecht loonbod te doen in de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Dat zegt CNV. Volgens de vakbond zijn juist door het coronavirus enorme omzetten gedraaid in de textielreiniging, mede door de hoge bezettingsgraden in ziekenhuizen.

Door de drukte in de ziekenhuizen „was snelle en goede bewassing van het allergrootste belang. De werknemers hebben zich vijf slagen in de rondte gewerkt om dit alles gedaan te krijgen”, zegt CNV-bestuurder Willem Kruithof. „Nu het aankomt op een nieuwe cao is het volgens de werkgevers volop crisis in de sector”, aldus de vakbondsman.

Volgens CNV willen de werkgevers in de branche alleen spreken over verbeteringen op langere termijn, onder voorwaarde dat die weer kunnen worden ingetrokken in geval van crisis. „Het huidige bod van de werkgevers laat duidelijk zien hoe zij over hun werknemers denken: een kostenpost in plaats van cruciale gewaardeerde krachten”, zegt Kruithof.

In de branche werken zo’n 7500 mensen. Naast bedrijven als Cleanlease, Lips, Elis, Blycolin en Medoclean zijn veel kleinere wasserijen en stomerijen actief.