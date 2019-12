CNV weg uit cao-overleg technische groothandels

Vakbond CNV is weggelopen uit het cao-overleg voor mensen die werken bij technische groothandels (WTG). De bond vindt de voorstellen waar werkgevers mee kwamen bijna een belediging voor het personeel. Acties lijken aanstaande.

CNV meldt dat een loonbod van 9 procent uitgesmeerd over een periode van vier jaar is voorgesteld. Voor CNV-bestuurder Arie Kasper telde ook mee dat op onderwerpen als pensioenregeling, duurzame inzetbaarheid en toeslagen voor onregelmatigheid „alleen negatieve effecten over de ruggen van de werknemers worden geserveerd” door werkgevers. De gesprekken over een cao lopen al sinds april.

Collega-vakbond FNV stelde eerder al een ultimatum en zinspeelde op acties. CNV gaat de achterban nu raadplegen. Kasper sluit niet uit dat het op acties uitdraait. De cao voor de technische groothandels geldt voor circa 40.000 werknemers.