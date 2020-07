CNV waarschuwt voor vloedgolf aan ontslagen in cateringbranche

CNV waarschuwt voor een enorme vloedgolf aan ontslagen in de cateringbranche. Volgens de vakbond verdwijnen er de komende tijd duizenden banen in de branche door de coronacrisis. Daarom wil CNV hulp in de vorm van scholingsfondsen en loopbaanbegeleiding.

De bond houdt er rekening mee dat de komende tijd minimaal 3500 banen verdwijnen in de cateringbranche. „De meeste bedrijfsrestaurants zijn dicht of bieden een minimale service. Daar verdwijnen veel banen, die voorlopig ook niet gaan terugkomen. De catering voor evenementen en feesten is door de coronacrisis vrijwel volledig stilgevallen”, aldus onderhandelaar Jacqueline Twerda van CNV.

Zo verdwijnen bij cateraar Sodexo Nederland 800 van de 3000 arbeidsplaatsen. Maison van den Boer, ook een cateraar, maakte eerder bekend 140 vaste personeelsleden te ontslaan en tijdelijke contracten niet te verlengen. CNV is betrokken bij onderhandelingen over die reorganisaties, en bij die van andere bedrijven in de branche.

„De cateringbranche is zelf onvoldoende in staat om voor een goed vangnet te zorgen”, zegt Twerda. „Er is hulp van buiten nodig, dat is wel duidelijk. Van scholingsfondsen in andere sectoren, waar wel mensen nodig zijn. En van de overheid, om financieel bij te springen”, aldus CNV.