CNV vreest voor banen bij Offerman Aalsmeer

Bij de productielocatie van Offerman in Aalsmeer verdwijnen mogelijk tientallen banen naar aanleiding van de listeriabesmetting bij de vleesverwerker. Mogelijk wordt een groot deel van de fabriek buiten werking gesteld. Volgens vakbond CNV, die met de waarschuwing naar buiten kwam, moeten medewerkers snel duidelijkheid krijgen. Op 11 november start CNV met de onderhandelingen over een sociaal plan.

Bij de vestiging in Aalsmeer werken ruim honderd mensen, voor de helft uitzendkrachten. Tijdens een personeelsbijeenkomst hebben ze volgens de bond onlangs te horen gekregen dat het zo goed als zeker is dat de vestiging in Aalsmeer grotendeels dichtgaat.

CNV wijst erop dat de meeste productielijnen inmiddels al zijn verhuisd naar andere locaties. Ook het personeel heeft doorgewerkt op locaties in Ridderkerk en Wijchen. Offerman regelde het busvervoer, maar de reistijd van de medewerkers is iedere dag drie uur. Dat trekt volgens CNV een zware wissel op met name oudere werknemers.

CNV wil naast een goed sociaal plan ook een passende regeling voor mensen die op een andere locatie aan de slag kunnen. Offerman was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.