CNV: stakingen bij Tata Steel onvermijdelijk

Personeel van Tata Steel gaat zo goed als zeker staken. Die voorspelling doet vakbond CNV. De bond brengt de leden op 4 juni bijeen. Volgens bestuurder Peter Böeseken is de boosheid over de leiding van Tata Steel Europe en het Indiase moederbedrijf zo groot dat er geen twijfel is over de uitkomst van het overleg.

Met name het vertrek van de „zeer gewaardeerde” Tata-directeur Theo Henrar heeft kwaad bloed gezet. „Juist Henrar stond pal voor de ijzersterke positie van de fabriek in IJmuiden en de werkgelegenheid daar”, aldus Böeseken.

Volgens de bestuurder is de vrees voor verlies van werkgelegenheid door verkeerde beleidskeuzes door de Tata-directie op alle fronten groot en lijkt die terecht. Als de leden op 4 juni inderdaad beslissen tot een staking dan stelt CNV Tata Steel een ultimatum. Als Tata Steel daar niet in positieve zin op reageert, dan zal bij alle vestigingen van Tata Steel in Nederland actie worden gevoerd.