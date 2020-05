CNV: reden voor reorganisatie machinemaker Hitachi ontbreekt

Vakbond CNV is kritisch over de aangekondigde reorganisatieplannen van machinemaker Hitachi. De Japanners willen de productielocatie in Oosterhout sluiten en het aantal banen in Amsterdam terugdringen. In totaal gaat het volgens CNV om 115 medewerkers, nadat eerder ook al tientallen werknemers zonder vast contract moesten vertrekken.

Volgens CNV-bestuurder Michiel Wallaard wordt er door Hitachi geen verlies geleden, maar wel minder winst gemaakt. Hij ziet liever niet dat een onderneming snijdt in het personeelsbestand om de winstmarge op te krikken. „Zeker niet op het moment dat de arbeidsmarkt zo problematisch aan het worden is”, aldus Wallaard.

CNV benadrukt dat in de onderhandelingen over het sociaal plan wordt ingezet op een „reële compensatie” voor de medewerkers die het betreft. Ook moet het personeel geholpen worden bij het vinden van een nieuwe baan.