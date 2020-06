CNV-onderzoek: vrees voor nieuwe coronagolf na buitenlandvakantie

Een derde van de werkenden verwacht een nieuwe coronagolf als hun collega’s terugkeren van vakantie uit het buitenland. 46 van de 100 vindt het onveilig om de grens over te gaan en de helft viert vakantie in Nederland door de coronacrisis.

Dat blijkt uit onderzoek van vakbond CNV onder 1900 werkenden. De bond roept alle werkenden die naar het buitenland zijn geweest op tot een coronatest.

„We moeten voorkomen dat we een tweede coronagolf krijgen. Juist op de werkplek komt het sociale verkeer weer op gang en is de kans op nieuwe besmettingen groot. Alle werkenden die naar het buitenland zijn geweest en lichte klachten hebben, roepen we daarom op tot een coronatest, voordat ze weer terugkeren naar het werk. Zo voorkomen we een nieuwe besmettingsgolf,” aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Uit de peiling bleek verder dat 8 procent van de ondervraagden te weinig geld heeft om op vakantie te gaan. Fortuin: „Een hoog cijfer. Omgerekend betekent dit dat meer dan een half miljoen werkenden geen geld hebben om op vakantie te gaan.”

Van de ondervraagden heeft 15 procent vakantiedagen moeten opnemen tijdens de coronacrisis. 38 van de 100 ondervraagden zegt broodnodig aan vakantie toe te zijn.