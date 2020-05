CNV: omscholingsplan nodig voor mensen in detailhandel

De vakbond CNV pleit voor een grootschalig omscholingsplan voor mensen in de detailhandel omdat de verwachting is dat tienduizenden in deze sector hun baan kwijtraken door de coronacrisis. „De coronaklap in deze sector is enorm. Door de verwachte faillissementen staan straks tienduizenden medewerkers op straat. Met weinig perspectief”, stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

56 procent van de winkelmedewerkers verwacht niet in een andere winkel aan de slag te kunnen na verlies van hun baan, meldt CNV op basis van een eigen enquête onder meer dan zeshonderd winkelmedewerkers. 38 procent heeft niet de juiste vaardigheden om in een andere sector aan de slag te gaan en 66 procent is niet bekend met het scholingsbudget van de werkgever.

„Uit deze cijfers blijkt dat veel medewerkers nauwelijks scholing krijgen. Dat wreekt zich nu veel detailhandel aan de vooravond staat van veel ontslagen”, aldus Fortuin. Het CNV roept de overheid daarom op om met een grootschalig scholingsplan voor de sector te komen. „Laat mensen omscholen naar een sector met tekorten, zoals de zorg. Hier is een overheidsinjectie voor nodig. Een opleiding tot verzorgende kost 3000 euro. Voor 10.000 ontslagen medewerkers betekent dit dus een investering van 30 miljoen. Het mes snijdt echter aan twee kanten: perspectief voor mensen die hun baan verliezen in de detailhandel en het oplossen van tekorten in een andere sector.”