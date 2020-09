CNV: Medewerker grootmetaal mist grip op geldzaken

Van de mensen die een baan hebben in de sector metalektro, zegt 41 procent enige of zelfs grote moeite te hebben om rond te komen.

Dat concludeert CNV Vakmensen op basis van een onderzoek onder bijna duizend leden die in de grootmetaal werkzaam zijn. Niet minder dan 39 procent van de scheeps- en machinebouwers zegt enige moeite te hebben om rond te komen, naast 2 procent die ”grote moeite” invulde.

Een aanzienlijk deel maakt zich zorgen over hun (toekomstige) financiële situatie. In januari, voordat het coronavirus toesloeg, ging dat om 37 procent van de bevraagden. In juni stond dat aantal iets hoger, op 39 procent. De werknemer tussen de 30 en 49 jaar maakt zich relatief meer zorgen dan zijn jongere en oudere collega.

De totaal 150.000 werknemers in de sector kunnen gratis het programma ”Financieel Fit” gebruiken. Daarmee leren ze meer grip te krijgen op hun geldzaken. Dat is hard nodig, aldus een woordvoerder. „Een werknemer die thuis financiële sores heeft, neemt die ook mee naar het werk. Het kan leiden tot stress, productieverlies en zelfs uitval.”