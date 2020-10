CNV-leden: liever verplichting mondkapje dan dringend advies

Werkend Nederland ziet meer in een verplichting van het dragen van een mondkapje, dan in een dringend advies. Dat komt naar voren uit een enquête van vakbond CNV onder 1250 leden. Daaruit valt ook op te maken dat in veel gevallen de 1,5 meterregel op de werkvloer niet wordt nageleefd.

Bij de keuze een verplichting of een dringend advies pleit 64 procent van de ondervraagden voor het eerste. Daarbovenop vinden bijna zes op de tien CNV-leden de huidige regels onduidelijk. Een derde van de ondervraagden vindt dat een mondkapje op de werkvloer sowieso verplicht moet worden.

Volens CNV zijn de cijfers glashelder en is het zaak dat het kabinet duidelijkheid verschaft. Zeker omdat een kwart van de ondervraagden zich niet veilig voelt op de werkvloer voor coronabesmettingen. Een derde van de ondervraagden stelt dat op het werk de coronaregels niet nageleefd worden.

„Zeker in beroepen waar de 1,5 meter afstand nauwelijks haalbaar is, zou iedereen een mondkapje moeten dragen aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. Het gaat dan om winkels, horeca en in de productie. De verplichting zou voor zowel klanten, omstanders als voor werkenden zelf moeten gelden.

Ook geven veel ondervraagden aan dat mensen met klachten (zoals verkoudheid) gewoon naar werk komen. Bijna een vijfde van de ondervraagden zou dit ervaren op het werk. Daarbij valt ook op dat werkgevers steeds lakser omgaan met coronaregels. Ook wordt een deel van de ondervraagden (16 procent) die thuis kunnen werken, gevraagd om toch naar kantoor te komen.

CNV waarschuwt dat de werkplek daarmee een broeinest voor coronabesmettingen wordt. De bond vindt ook dat er tempo moet worden gemaakt met sneltests, zodat iedereen met klachten snel weet waar hij of zij aan toe is.