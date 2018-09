CNV: kosten Klimaatakkoord blijven vaag

Vakbond CNV noemt het teleurstellend dat de analyse van het voorlopige Klimaatakkoord nog weinig inzicht biedt over waar de rekening voor de plannen terecht gaat komen. „Het mag nooit zo zijn dat de rekening onevenredig verdeeld wordt”, zegt voorzitter Maurice Limmen in een reactie op de analyse door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB).

De bond kijkt vooral naar de gevolgen voor werkgelegenheid en inkomen. Werknemers in sectoren die door klimaatafspraken dreigen te verdwijnen moeten volgens CNV zeker zijn van nieuw werk en scholing. Ook de koopkracht is een aandachtspunt, maar daar kwam in de analyse nog weinig concreets over naar voren.

Het kabinet komt naar verwachting dit jaar niet meer met een definitief Klimaatakkoord. CNV zegt de voorstellen waar het kabinet de komende tijd mee komt, en een uiteindelijk akkoord, op basis van bovenstaande uitgangspunten te beoordelen.