CNV: Hudson’s Bay vertrekt uit Nederland

Hudson’s Bay vertrekt uit Nederland. CNV Vakmensen is door de warenhuisketen op de hoogte gesteld van een collectieve ontslagaanvraag voor het personeel. Eind dit jaar sluiten de deuren, aldus bestuurder Jacqueline Twerda van de bond. Ook vakbond De Unie zegt via voorzitter Reinier Casteleijn door Hudson’s Bay te zijn ingelicht.

Ze noemt het vertrek van Hudson’s Bay nauwelijks een verrassing, maar wel een bitter einde voor de ongeveer 1400 medewerkers. Die worden hard getroffen. De vakbond wil op een zo kort mogelijke termijn met de directie om tafel om een goede compensatie af te spreken.

„En nu ligt er het voorgenomen besluit om te sluiten. Er is geen sprake van een faillissement. De directie meldt ons dat er zelfs ruimte is voor een sociaal plan. Dat gesprek ga ik uiteraard graag op korte termijn aan. Heel veel mensen komen nu ineens op straat te staan. Een compensatie van die pijn is nodig”, aldus Twerda.

Casteleijn van De Unie noemt de klap voor het personeel „enorm wrang”. Hij wijst er daarbij op dat er ook oud-medewerkers van V&D bij zitten, die nu voor de tweede keer in korte tijd ontslagen worden. „Dat is heel zuur”, aldus Casteleijn die wel een voorschot neemt op een goed sociaal plan. „Er zijn zo ontzettend veel miljoenen in dit bedrijf gepompt om er wat van te maken. Met al die investeringsmaatschappijen erachter moet geld geen probleem zijn”.

Vakbondsbestuurder Twerda is niet te spreken over de houding van Hudson’s Bay in de communicatie naar het personeel. „Het verhaal ligt op straat, Het Financieele Dagblad heeft het gebracht en ze reageren niet. Het personeel hoort op de hoogte gesteld te worden”. Volgens Twerda valt de zwaarste klap op het Amsterdamse hoofdkantoor van HBC. „In de winkels is vooral jong en tijdelijk personeel ingezet. Maar, geen misverstand hier, ook voor hen is dit natuurlijk bijzonder jammer en triest.”