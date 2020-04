CNV: groot eisenpakket voor staatssteun kost banen

Het kabinet moet niet te veel eisen stellen aan bedrijven die hun omzet hebben zien dalen door de coronacrisis en een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. En zo’n extra eisenpakket mag al helemaal niet leiden tot banenverlies, vindt vakbond CNV die reageert op oproepen vanuit de samenleving om in ruil voor staatssteun bedrijven te laten verduurzamen.

Afhankelijk van hun omzetdaling kunnen bedrijven met de zogenoemde noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) tot 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen. Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin is de regeling vooral bedoeld om banen te behouden en moet dat zo blijven.

„Wanneer we nu extra eisen stellen, lopen we een hoog risico op tienduizenden extra werklozen. Veel werknemers werken immers bij een bedrijf dat niet voldoet aan alle duurzaamheidseisen”, aldus Fortuin. „We roepen de minister op om de rug recht te houden en zich niet te laten verleiden tot een groot eisenpakket voor de nieuwe NOW die juist banen gaat kosten.”

Wel vindt Fortuin dat bedrijven geen hoge bonussen of dividend meer mogen uitkeren als ze staatssteun ontvangen. En voor de lange termijn denkt de vakbondsleider dat „duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen” deel kunnen uitmaken van het eisenpakket. „Maar daar is nu nog niet het juiste moment voor.”

Bedrijven hebben nog tot 31 mei om NOW aan te vragen. Voor die tijd hoopt het kabinet met meer duidelijkheid te komen over een tweede steunpakket voor noodlijdende bedrijven.