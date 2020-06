CNV: focus op werk-naar-werk begeleiding

Vakbond CNV vindt dat de overheid alles op alles moet zetten om zoveel mogelijk mensen naar nieuw werk te begeleiden. „Alleen zo voorkomen we een hausse aan langdurig werklozen”, aldus CNV in een reactie op de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB).

CNV spreekt van een „ongekende” economische krimp van 6 procent die het CPB voor dit jaar voorziet door de coronacrisis, met 7 procent werkloosheid volgend jaar. „De overheid moet zich daarom volledig focussen op het begeleiden van mensen naar nieuw werk. Wie nu zijn baan kwijtraakt, moet snel aan de slag kunnen in een sector waar flinke tekorten heersen, zoals de zorg”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

De 50 miljoen euro die de overheid nu vrijmaakt in de NOW 2.0-regeling is volgens de bond daarom volstrekt onvoldoende. „Het kost duizenden euro’s om iemand om te scholen. En honderden miljoenen om dit voor de grote groep verwachte werklozen te regelen. Dit bedrag moet daarom fors hoger. Zeker met deze nieuwe cijfers.”