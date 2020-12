CNV en VNO-NCW positief over uitstel afbouw coronasteunpakketten

Vakbond CNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW reageren voorzichtig positief op het nieuws dat het kabinet niet meer verwacht dat de economische steunpakketten tegen de coronacrisis vanaf januari worden afgebouwd. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) heeft gezegd dat de geplande versobering niet voor de hand ligt.

CNV spreekt van „goed nieuws” dat de minister een streep wil zetten door de geplande afbouw. Volgens voorzitter Piet Fortuin pleit de bond hier al langer voor. „Versobering zou tienduizenden extra werklozen betekenen. De kosten van zoveel werklozen zijn vele malen hoger dan de kosten voor dit steunpakket.” CNV is nu benieuwd naar de precieze invulling van de plannen van Wiebes. „Woensdag spreken wij de minister hierover. Graag horen wij hoe hij de steun de komende tijd invult. Voor die tijd gaat de vlag nog niet uit.”

VNO-NCW zegt eveneens dat het goed nieuws zou zijn als het kabinet inderdaad besluit om de versobering van het steunpakket niet door te zetten ten tijde van een gedeeltelijke lockdown. Daar dringen VNO-NCW en MKB-Nederland al langer op aan.

De organisaties pleiten ook voor ruimhartiger steun via de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) voor de hardst geraakte sectoren door de crisis. „Veel ondernemers zijn inmiddels door hun reserves heen en dreigen anders alsnog om te vallen. Dan zou alle steun tot dusver voor hen voor niets zijn geweest. We zijn over beide onderwerpen nog in constructief overleg met het kabinet en we wachten de definitieve plannen nog af.”

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) laat weten dat het een begin is, maar dat alleen het niet afbouwen van steun nog onvoldoende is. Volgens KHN-voorzitter Robèr Willemsen heeft de sector nog dit kwartaal 600 miljoen euro extra compensatie nodig voor horecaondernemers om te voorkomen dat ze failliet gaan.

Het kabinet zou begin december een knoop doorhakken over de steunpakketten, maar de bewindslieden die erover gaan hebben nog iets meer tijd nodig. Na de corona-persconferentie van 8 december komt vermoedelijk echt duidelijkheid. „We moeten wel zien wat er voor maatregelen nodig zijn”, zei Wiebes. „Dat virus is hardnekkiger dan wij hadden gehoopt. Dus we hebben wat meer tijd nodig.” Toch ziet hij ook wel dat een afbouw van de maatregelen op het moment dat Nederland nog in een gedeeltelijke lockdown verkeert, niet logisch zou zijn.